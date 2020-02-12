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"رشاد" لتنسيقية الأحزاب: الحوار ضمانة حقيقية لحياة سياسية قوية

09:14 م الأربعاء 12 فبراير 2020
"رشاد" لتنسيقية الأحزاب: الحوار ضمانة حقيقية لحياة سياسية قوية

رشاد لتنسيقية الأحزاب الحوار ضمانة حقيقية لحياة سي

كتبت - ميرا إبراهيم:

استضاف حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، اليوم الأبعاء، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في حلقة نقاشية، عقدت بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.

ورحب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، في بداية اللقاء بجهود أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أجل المساهمة في النهوض بالحياة السياسية.

وعبر "رشاد"، عن فخره وإعتزازه بكل شباب مصر المخلص، على مختلف تياراته وأيدلوجياته، والساعي لخدمة وطنه، والداعم لقيادته السياسية.

وعرض "رشاد"، خلال لقاءه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رؤية الحزب حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ وانتخابات المجالس المحلية"، منوها، أن الحوار الوطني للأحزاب السياسية، والذي يستضيفه ويرعاه حزب مستقبل وطن، يهدف الوصول لقانون توافقي من الجميع.

وأكد "رشاد"، حرص حزب مستقبل وطن على التواصل والحوار مع كافة القوى الحزبية والتكتلات السياسية، مؤكدا على أن ذلك يأتي إيمانا منه بأن الحوار يعد هو الضمانة الحقيقة لحياة سياسية قوية تنمو فيها المنافسة الشريفة، ويعلوا فيها الحرص على الصالح العام للوطن.

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حزب مستقبل وطن أشرف رشاد الشريف

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