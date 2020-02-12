"الوطنية للصحافة" تعلن أسماء المتقدمين لانتخابات المؤسسات القومية

كتب - مصطفى علي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أسماء المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية اليوم الأربعاء ١٢ فبراير، رابع أيام تلقي طلبات الترشح.

وجاء المتقدمون كالتالي:

مؤسسة: وكالة أنباء الشرق الأوسط

مجلس إدارة "صحفيين"

عبد الخالق محمد فريد عبد الخالق

مجلس إدارة " إداريين "

عبد الجواد عبد اللطيف عبد الجواد مبروك

كمال احمد كمال الدين التهامي

محمد احمد عبد العاطي محمد

مجلس إدارة " عمال "

هيثم حلمي محمد سلطان

جمعية عمومية "صحفيين"

محمد على احمد محمد

خالد برعي صلاح محمدين العيسوي

هبه محمود أبو بكر يوسف

جمعية عمومية " إداريين "

عبد الرحمن مهدي محمد السيد عبد الرحمن

مؤسسة: الأهرام

مجلس إدارة "صحفيين"

عبد الرؤف عبد المنعم عبد الرؤف خليفة

نادر أسامة احمد محفوظ

مجلس إدارة "إداريين"

حسن عبد المنصف حسن حزين

هشام حسن محمد حسن

أشرف أحمد حسيني أبو السعود

جمعية عمومية "صحفيين"

رسمي فتح الله حسين فتح الله

كريم رفعت رجب شريف

محمد مختار محمود حماد

جمعية عمومية " إداريين "

محمد مجدي محمد رجب

جمعية عمومية " عمال "

رأفت عبد الغفار منسي حسين

مؤسسة: أخبار اليوم

مجلس إدارة "صحفيين"

جمال سيد حسين محمد

مجلس إدارة "إداريين"

فهمي على مرسي حجاب

مجلس الإدارة " عمال "

محمد ربيع فراج ربيع

محمود سليمان أحمد محمد

جمعية عمومية "صحفيين"

مصطفي يونس احمد يونس

محمد طه الغريب محمد لطفي

ايمن فاروق على يوسف

هشام زكريا عبد الفهيم عبد الرحمن

جمعية عمومية " إداريين "

سامي محمد زين الدين الوهاب النجار

احمد محمد صلاح الدين ابو الحسن

مؤسسة: دار التحرير

مجلس إدارة "صحفيين"

شرين جمال لطيف حاتم

نسرين صادق محمد أبو العنين

عبد الناصر عبد الله موسي سعد

مجلس إدارة "إداريين"

مصطفي هلال عمر جمعه

احمد عبد الفتاح إبراهيم عبد الرحمن

محمود مصطفي محمود الشامي

سعيد الصاوي سيد إبراهيم على

وليد محمد فتحي محمد احمد

محمد السيد مصطفي عمر

مجلس الإدارة " عمال "

حسن محمد حسن عبد الستار

جمعية عمومية "صحفيين"

اسلام محمد أبو العطا الطنطاوي

جمعية عمومية "إداريين"

صواف السيد محمد يوسف

سعيد حسن مرسي احمد

اسلام شفيق شعبان عبد الرحمن

احمد محمد امين متولي

جمعية عمومية " عمال "

محمد فوزي على أبو زيد

انسان محمد محمود مطر

محمد ثابت جيلاني قناوي

مؤسسة: دار الهلال

مجلس إدارة " صحفيين "

أشرف عبد الله السيد أبو ستيته

محمد سيد احمد السويدي

مجلس إدارة "إداريين"

على حسن بكر البكل

جمعية عمومية " صحفيين "

أميرة علاء الدين عبد العزيز

محمد فتحي أمين حبيب

إيهاب سلامة إبراهيم غريب

مؤسسة: دار المعارف

مجلس إدارة "صحفيين"

أحمد على محمد على

جوده لطفي جوده

مجلس الإدارة " عمال "

سعيد عبد التواب حسانين الطحان

محمود حسن الانور محمد الانور

جمعية عمومية " صحفيين "

أحمد حامد طنطاوي تعلب

صلاح ثابت أحمد نور الدين

جمعية عمومية " إداريين "

جهاد خالد صابر محمد

مؤسسة: روز اليوسف

مجلس إدارة "صحفيين"

احمد سميح مصطفي درويش

مجلس الإدارة " إداريين "

رامي جلال عبد العظيم

أيمن سعد السيد اسماعيل

جمعية عمومية "صحفيين"

سيد فتحي سيد دويدار

اسلام محمد عبد الوهاب محمود

عبد الوكيل محمد أبو القاسم أحمد

هاني عاطف محمد حسن دعبس

جمعية عمومية " إداريين "

أحمد شوقي عبد الباسط أبو الفضل

إسماعيل شعبان رفاعي على

جمعية عمومية " عمال "

بلال فليفل عبد الغني درويش

مؤسسة: الشركة القومية التوزيع

مجلس إدارة "إداريين"

محمد فاروق سيد أحمد

فريدة مصطفي عبد الخالق مصطفي

ممدوح محمود مصطفي يوسف

مجلس إدارة "عمال"

محمد سعيد محمد عزب

إسماعيل بدوي عبد المقصود بدوي

حسام محمود مصطفي يوسف

جمعية عمومية " إداريين "

يحي عبد الهادي محمود خليفه

على محمود محمد امام

علاء الدين يحي عبد العليم

هشام عمر محمد طلب

أيمن سعيد عبد الباسط عبد الله

أحمد عبد العزيز عبد الله حسن

عادل فتحي عبد العاطي

أشرف حلمي مبروك محمد

جمعية عمومية " عمال "

عبد الناصر فتحي محمد عليوة

وائل محمد قاسم على

محمود سعيد عبد الصادق البحيري

محمود سعودي عبد الرازق محمد