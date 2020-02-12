بمكافأة شهرية وفرص عمل.. برنامج تدريبي لتنمية مهارات الشباب الحرفية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن مركز التدريب المهني بدمنهور، عن بدء تنفيذ البرنامج التدريبي للشباب لتنمية مهاراتهم الحرفية في مجالات "النجارة - الحدادة - الخياطة - سيارات"، على مدار 3 أشهر خلال الفترة من منتصف فبراير الجاري، وحتى منتصف مايو المقبل.

يقدم البرنامج مكافأة مالية شهرية للمتدربين، بالإضافة لتوفير فرص عمل في نفس مجال التدريب بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة في نهاية مدة التدريب.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج التدريبي، ألا يقل سن المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 25 سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل تعليمي متوسط أو عال.

والمستندات المطلوبة، هي صورة من شهادة الميلاد - صورة من البطاقة الشخصية - ۲ صورة شخصية - صورة المؤهل الدراسي، "تقدم بمركز الإنتاج والتدريب المهني بدمنهور خلف فرق الأمن - طريق النصر.