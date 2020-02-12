أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

بمكافأة شهرية وفرص عمل.. برنامج تدريبي لتنمية مهارات الشباب الحرفية بالبحيرة

12:22 م الأربعاء 12 فبراير 2020
بمكافأة شهرية وفرص عمل.. برنامج تدريبي لتنمية مهارات الشباب الحرفية بالبحيرة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن مركز التدريب المهني بدمنهور، عن بدء تنفيذ البرنامج التدريبي للشباب لتنمية مهاراتهم الحرفية في مجالات "النجارة - الحدادة - الخياطة - سيارات"، على مدار 3 أشهر خلال الفترة من منتصف فبراير الجاري، وحتى منتصف مايو المقبل.

يقدم البرنامج مكافأة مالية شهرية للمتدربين، بالإضافة لتوفير فرص عمل في نفس مجال التدريب بالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة في نهاية مدة التدريب.

ويشترط للالتحاق بالبرنامج التدريبي، ألا يقل سن المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 25 سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل تعليمي متوسط أو عال.

والمستندات المطلوبة، هي صورة من شهادة الميلاد - صورة من البطاقة الشخصية - ۲ صورة شخصية - صورة المؤهل الدراسي، "تقدم بمركز الإنتاج والتدريب المهني بدمنهور خلف فرق الأمن - طريق النصر.

IMG-20200212-WA0009 (1)

البحيرة برنامج تدريبي فرص عمل تنمية مهارات الشباب

الخبر التالى:

تطعيم 6 ملايين طفل ضد شلل الأطفال.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"لا تنخدعوا بالحرارة".. الأرصاد تحذر المواطنين من برد الليل