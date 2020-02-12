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محافظ القاهرة: استرداد 75 محلًا ووحدة إدارية بجراجي الأوبرا والعتبة

12:14 م الأربعاء 12 فبراير 2020
محافظ القاهرة: استرداد 75 محلًا ووحدة إدارية بجراجي الأوبرا والعتبة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نجاح العاصمة في استرداد 75 محلًا ووحدة إدارية بجراجي الأوبرا والعتبة، وذلك بعد انتهاء مدتهم الإيجارية ضمن الموجة 15 لاسترداد أملاك الدولة "حق الشعب".

وأضاف عبدالعال، في بيان، اليوم الأربعاء، أن العقود المبرمة مع المستأجرين تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وتنص على أنه في حالة مخالفة بنود العقد يعتبر لاغيًا من تلقاء نفسه ويحق للمحافظة إخلائه بالطريق الإداري ويتحمل المستأجر نفقات الإخلاء وإعادة الشئ إلى أصله وكافة التعويضات المترتبة على ذلك.

كما يلتزم المستأجر بسداد مقابل الانتفاع عن المدة التي يقرها العقد وفي حالة التأخير يسري عليهم فائدة حسب السعر المعلن بالبنك المركزي وقت السداد وفي حالة التأخير يحق للمحافظة استيفاء حقها عن طريق الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون.

وأشار المحافظ، إلى أن عقود المحال والوحدات الإدارية تنص على عدم جواز تغيير النشاط أو التنازل عن حق الانتفاع للغير خلال مدة الانتفاع المقررة إلا بموافقة المحافظة وإلا اعتبر العقد لاغيًا، كما تنص العقود على أن يكون للمستأجر الأولوية بالتعاقد مع المحافظة على حق الانتفاع بنفس العين مرة أخرى بالسعر والشروط التي تضعها المحافظة وفقًا للقواعد المقررة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مشروع إنشاء جراجي الأوبرا والعتبة كان أحد المشروعات الرائدة التي هدفت لتوفير السيولة لحركة المرور في وسط المدينة وإيجاد أماكن مناسبة وكافية للانتظار بقصد استيعاب كثافة المرور وفي نفس الوقت استغلاله اقتصاديًا بتوفير سوق تجاري كبير ومكاتب خدمات للمواطنين في أهم منطقة حيوية بوسط المدينة حيث تعد الوحدات التجارية الملحقة بالجراجين أماكن مميزة لتوافر الجراج.

خالد عبدالعال القاهرة استرداد وحدات إدارية

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