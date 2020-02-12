الإسكان: مهلة لحاجزي الشقق السابق طرحها بمبادرة المركزى لتحديث البيانات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، بمنح مهلة شهرين تبدأ من اليوم الأربعاء ، وحتى الأحد 12/4/2020، لحاجزي الوحدات السكنية السابق طرحها، ضمن مبادرة البنك المركزي، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أي بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان اليوم الأربعاء، إنه في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المذكورة، يُعتبر ذلك عدولاً عن الاستمرار في حجز الوحدة السكنية، ويُعد الطلب لاغياً، وذلك عدا العملاء المقبولين ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتاحة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المهلة الممنوحة لحاجزي الوحدات المطروحة خلال الفترة من 26/3/2014 : 10/4/2014، بمدن (6 أكتوبر - العاشر من رمضان - 15 مايو - السادات - بدر - برج العرب الجديدة - بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - قنا الجديدة - طيبة الجديدة)، وخلال الفترة من 8/7/2015 : 15/7/2015، بمدن (الشروق - العبور - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - قنا الجديدة - الصالحية - النوبارية الجديدة).

وأوضحت أن من يرغب من الحاجزين في الاستعلام عن موقف طلبه، وإنهاء الإجراءات، عليه التواصل مع الصندوق من خلال الأرقام التالية (1188 – 5777 من أي تليفون محمول، أو 090071117 من التليفون الأرضى).