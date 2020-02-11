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وزيرة الصحة توجه بتكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية في جنوب سيناء

07:06 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
وزيرة الصحة توجه بتكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية في جنوب سيناء

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة الرويسات، في إطار جولتها لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال الجارية بالوحدة، موجهة الشكر للشركة المنفذة، كما وجهت بسرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

وقال "مجاهد" إن الوزيرة أكدت أن تكثيف أعمال مبادرة "سجل في مكانك" والتي تضم السيارات المتنقلة في محافظة جنوب سيناء، بما يتناسب مع خصوصية الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكافة المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية في العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد المسجلين بالمنظومة الجديدة.

وجهت الوزيرة بتكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية بالمحافظة خلال الفترة القادمة، بهدف رفع كفاءتهم لتقديم خدمة طبية بأعلى جودة للمواطنين.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

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