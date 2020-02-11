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اليوم.. بدء التصويت في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة

09:22 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
اليوم.. بدء التصويت في الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب- محمد نصار:

فتحت اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة، أبوابها للناخبين، للتصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والتي تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائب جديد، عقب وفاة البرلماني "محمد بدوي دسوقي.

ومن أبرز المرشحين رجل الأعمال محمد أبو العينين، عن حزب "مستقبل وطن"، وهشام بدوي نجل البرلماني الراحل محمد بدوي دسوقي، والأمير موسى أحمد علي محمد، مستقل، ومجدي السيد السيد ياسين محمود، مستقل.

وتجرى الانتخابات في دائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيًا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخبًا.

محمد أبو العينين حزب مستقبل وطن الجيزة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب

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