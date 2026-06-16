كشف مسؤولون أمريكيون أن المرحلة التالية من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق يوم الجمعة، وذلك بعد التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين عقب أشهر من التفاوض.

نشر الاتفاق خلال أيام

وبحسب موقع "أكسيوس"، من المتوقع نشر النص الكامل لمذكرة التفاهم خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 المقبلة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى إمكانية تأجيل نشر الوثيقة إلى ما بعد التوقيع الرسمي عليها.

ومن المنتظر أن يشارك في محادثات الجمعة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحضور وسطاء من باكستان وقطر.

توقيع شخصي بعد التوقيع الإلكتروني

وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الاتفاق قد يتم توقيعه بشكل شخصي يوم الجمعة، بعد أن جرى توقيعه إلكترونياً من قبل قيادتي الولايات المتحدة وإيران، موضحًا أن مذكرة التفاهم الحالية لا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، واصفاً إياها بأنها "وثيقة عامة للغاية"، وأن القضايا التفصيلية والبنود التنفيذية ستتم مناقشتها خلال جولات تفاوض لاحقة.