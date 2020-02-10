الأوقاف: قصر ممثلي الوزارة بوسائل الإعلام على خريجي برنامج مهارات التواصل

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ان الوزارة تشهد تطورا كبيراً في مرحلة التحول الرقمي، وأطلقت موقعها الجديد الفترة الماضية، فضلا عن قناتيها على ساوند كلاود ويوتيوب، وتطبيق وعي.

وأضاف خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج التجديد، الذي عقد عصر الاثنين، بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، أن الدارسين مروا باختبارات كثيرة قبيل مرحلة التخرج، عبر مشاركات واسعة مع مختلف مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة تصدر الفترة المقبلة أهم سلسلة في تجديد الخطاب الديني في القرن ال21 بالتعاون مع وزارة الثقافة، وسيتم طرحها قريباً.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيقتصر من يمثل وزارة الأوقاف في وسائل الإعلام على الحاصلين على برنامج مهارات التحدث الإعلامي والتواصل، التي تعقد بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام.