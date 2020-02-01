"أقل من 10 في القاهرة".. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأحد 2 فبراير (بيان بالدرجات)

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، غائم أحيانًا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا وغائم أحيانًا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحًا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.8 متر إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 18

شبين الكوم 09 18

طنطا 09 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 19

بلطيم 11 18

مطروح 09 17

السلوم 09 18

سيوة 05 18

بورسعيد 11 19

دمياط 11 19

الزقازيق 09 19

الاسماعيلية 07 19

السويس 07 18

العريش 08 18

رفح 08 17

رأس سدر 09 19

نخل 01 20

نويبع 14 19

طابا 08 18

كاترين 01 15

الطور 10 20

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 12 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 09 20

بنى سويف 09 20

المنيا 06 20

أسيوط 06 20

سوهاج 07 21

قنا 06 22

الأقصر 09 23

أسوان 10 23

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 14 24

ابو رماد 13 23

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 21

- أمطار يوم الاثنين.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة (برودة وشبورة)

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت وغدا الأحد يشهد حالة من الاستقرار على أغلب المناطق، تنعدم فرص سقوط الأمطار خلال هذه الفترة، لتعود بداية من يوم الاثنين على بعض المناطق.

للمزيد..