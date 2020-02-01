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مدير الحجر الصحي: طاقم طبي خاص مع طائرة المصريين القادمين من الصين

08:12 م السبت 01 فبراير 2020
مدير الحجر الصحي: طاقم طبي خاص مع طائرة المصريين القادمين من الصين

مطار القاهرة الدولي

كتب- أحمد جمعة:

يشهد مطار القاهرة الدولي، ممثلًا في إدارة الحجر الصحي، إجراءات وقائية استثنائية؛ لفحص الركاب ومنع تسلل فيروس "كورونا المستجد".

وقال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن الحجر الصحي يوقّع الكشف الطبي الكشف الطبي على جميع القادمين من دولة الصين، بصرف النظر عن جنسياتهم.

وأشار إمام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، من داخل مطار القاهرة، اليوم السبت، إلى أن وزارة الصحة دربت الأطقم الطبية وأطقم الطائرة التي ستسافر إلى الصين لجلب المصريين المقيمين في مدينة ووهان الموبوءة، على كافة أساليب وطرق مكافحة العدوى.

ونوه إلى أن الطائرة التي من المقرر أن تجلي المصريين، يرافقها طاقم طبي مكون من 6 أفراد بينهم 3 أطباء مدربين بشكل كامل على التعامل مع أي تهديد محتمل، لحماية مصر من دخول أي مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وشدد إمام على أن جميع المصريين المقيمين في ووهان لا يحملون الفيروس، وفقًا لتأكيدات السفارة المصرية بالصين، وجميعهم في منازلهم، في انتظار مغادرتهم الصين على الطائرة المصرية.​

مطار القاهرة الدولي الحجر الصحي الصين فيروس كورونا

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