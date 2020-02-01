نائلة جبر توضح الحل السحري للقضاء على الاتجار في البشر

كتب- أسامة علي:

استضافت قاعة "كاتب وكتاب" في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة لمناقشة كتاب "الاتجار في البشر وحقوق الإنسان.. دراسة قانونية اجتماعية سياسية".

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، إن الكتاب لا يهتم بالشق القانوني فقط، ولكن أيضًا على الشق الاجتماعي وطرق مكافحة الاتجار في البشر، موضحة أن المشكلة تعاني منها جميع المجتمعات وليس الدول الفقيرة فقط.

وأضافت جبر، أن الدستور المصري نص صراحة على تجريم الاتجار في البشر، بهدف الحفاظ على المواطن، وتوقيع عقوبة على من يرتكب هذا الجرم.

ولفتت إلى أن الحل السحري للقضاء على الاتجار في البشر هو التنمية، من خلال دعم الخدمات الاجتماعية.

وأكدت أن هناك دور للمجتمع المدني في التوعية ومكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنه عندما تحل المشكلات السياسية في الدول المجاورة، ستحل مشكلة الاتجار في البشر.​