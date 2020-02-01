بعد تعرضه لاختراق.. الصحة تقرر تعطيل موقعها الإلكتروني مؤقتا

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الإدارة الهندسية والتقنية بالوزارة قررت تعطيل الموقع الإلكتروني مؤقتا، بعد دقائق من تعرضه للاختراق من قبل قراصنة قالوا إنهم إيرانيون.

كان الموقع الرسمي لوزارة الصحة، تعرض للاختراق اليوم السبت، من قبل هاكرز، وضعوا علم إيران وقناع فانديتا. للمزيد اضغط هنا

وقال المخترقون إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

وأوضح المصدر، أنه يجري التعامل حاليا مع الهاكرز وإعادة الموقع إلى طبيعه، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.