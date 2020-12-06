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"تاج الدين": السيسي يتابع يومياً تطورات الوضع الوبائي لكورونا

03:52 م الأحد 06 ديسمبر 2020
"تاج الدين": السيسي يتابع يومياً تطورات الوضع الوبائي لكورونا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن رئيس الجمهورية يتابع يوميا الوضع الوبائي لكورونا في مصر، فيما يتعلق بحجم الإصابات والتجهيزات بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال كلمة "تاج الدين" اليوم الأحد، بحفل تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المُدربين.

وأضاف السيسي أن "أزمة كورونا على مدى العام الماضي أثبتت أن مصر قادرة وبها مؤسسة صحية وإمكانيات بشرية ومؤسسية كبيرة".

وتابع: "رئيس الجمهورية يتابع يوميا الوضع الوبائي ويعرف عدد أجهزة التنفس الصناعي وقدرات المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، ويعرف الاحتياطي الاستراتيجي والأجهزة المساعدة لأجهزة التنفس الصناعي".

وأوضح تاج الدين أن هناك ثورة في الخدمات الطبية في مصر، وثورة في القطاع الطبي في كل النواحي.

يحضر الحفل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة.

محمد عوض تاج الدين السيسي فيروس كورونا

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