أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي كأس مصر مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

غدا.. مصر للطيران تسير 40 رحلة دولية تقل 3600 راكب

02:43 م الأحد 06 ديسمبر 2020
غدا.. مصر للطيران تسير 40 رحلة دولية تقل 3600 راكب

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الاثنين، رحلاتها إلى 40 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 3600 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، اربيل).

كما تسير الشركة 7 رحلات داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3600 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

شركة مصر للطيران فيروس كورونا الرحلات الجوية

الخبر التالى:

4 وزراء يشهدون تخرج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لطب هارفارد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 118014

    عدد المصابين

  • 103324

    عدد المتعافين

  • 6750

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 66819125

    عدد المصابين

  • 46211147

    عدد المتعافين

  • 1533655

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| العالم يقترب من 66 مليون إصابة وفئات لها الأولوية في الحصول على اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا