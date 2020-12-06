غدا.. مصر للطيران تسير 40 رحلة دولية تقل 3600 راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الاثنين، رحلاتها إلى 40 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 3600 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: (دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، اربيل).

كما تسير الشركة 7 رحلات داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، و5 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3600 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.