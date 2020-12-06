أسبوعان على بداية الشتاء.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام الحالية تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ومن المتوقع أن تستمر حالة الطقس على هذا المعدل على مدار الأسبوع.

وأضاف شاهين، في تصريحات تلفزيونية، أن الطقس مستقر ومائل للدفء على شمال البلاد، بينما هو دافئ على جنوبها خلال فترات النهار، موضحًا أن فترات الليل يتحول فيها الطقس من بارد إلى شديد البرودة.

وتابع: "أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة عبارة عن ظهور الشبورة المائية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري لكنها خفيفة وغير مؤثرة على القيادة".

وأكد شاهين، أنه من الضروري ارتداء الملابس الشتوية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال منتصف هذا الأسبوع، والتي تصل إلى 25 درجة على القاهرة، لكنها سرعان ما تنخفض خلال فترات الليل لتصل إلى 13 درجة.

وطالب مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعدم الانخداع في درجات الحرارة وتخفيف الملابس، مشيرًا إلى أنه يفصلنا أسبوعان على بداية فصل الشتاء جغرافيا.