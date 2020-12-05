أمطار وشبورة ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الجمعة 11 ديسمبر

(مصراوي):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من السبت 5 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 11 ديسمبر 2020:

- يوم السبت 5 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة (30%): على بعض المناطق من (الإسكندرية - برج العرب - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - رشید- بلطيم- دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وشبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

- الأحد 6 ديسمبر 2020:

أمطار خفيفة بنسبة (30%): على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وشبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - مطروح - سيوة - الفرافرة الواحات البحرية).

- الاثنين 7 ديسمبر 2020:

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - المنيا - بني سويف - أسيوط).

- الثلاثاء 8 ديسمبر 2020:

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

- الأربعاء 9 دسمبر 2020:

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

- الخميس 10 ديسمبر 2020:

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

نشاط للرياح والرمال على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم - سيدي براني - سيوة).

- الجمعة 11 ديسمبر 2020:

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميًا.

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