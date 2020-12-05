"دخول محطات جديدة".. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه والصرف بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، اجتماعًا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر وزارة الإسكان، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال الجزار: "استعرضنا الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في المحافظة، ومنها مشروعات صرف صحي في أطفيح – الصف – أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – ميت رهينة، ومشروعا محطة مياه شرب القيراطين بمنطقة أوسيم، ومحطة مياه الشرب بمنشأة القناطر.

ووجّه الجزار، بوضع جدول زمني لكل مشروع، وإعداد بيانات تفصيلية عن موقف المشروعات الجاري تنفيذها، والمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات، والمعوقات والمنازعات بين الجهات الحكومية، ووضع الحلول السريعة لمشكلات الصرف الصحى بالمحافظة، وسرعة دخول محطات الصرف الصحى التى شارفت على الانتهاء أو تم الانتهاء من تنفيذها إلى الخدمة لتحقيق الاستفادة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتأخرة في التنفيذ.

كما وجّه وزير الإسكان بتكثيف جهود التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة لتشغيل محطات الصرف الصحي، ودخولها الخدمة، لرفع مستوى وجودة خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة، والمحافظة على بيئة صحية لهم.