وزير الري: تصنيع جهاز حساس لقياس درجة رطوبة التربة



كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا فنيًا من الدكتور رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات بخصوص التوسع في تنفيذ منظومة الرصد الآلي "التليمتري" والتي تسمح بتوفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية، وبصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية من 254 محطة رصد تنتشر على امتداد شبكتي الري والصرف، كما أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ 17 محطة رصد جديدة بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقالت وزارة الري، اليوم السبت، إنه تم عرض التقرير على وزير الري أعمال منظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة والتي قامت الوزارة بتنفيذها بمحافظة الوادي الجديد، لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية، لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

الجدير بالذكر أن مهندسي وزارة الموارد المائية والري، نفذوا بإمكانيات بسيطة جهاز حساس لقياس درجة رطوبة التربة وتحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة، ومدى احتياجها للري من عدمه.

وأوضح وزير الري أنه تم بالفعل توزيع عينات تجريبية على عدد من المزارعين لاستخدام الجهاز كتجربة ريادية في بعض الأراضي التي تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بهدف التحكم في ري المزروعات بكل دقة، وتحقيق أقصى استفادة من وحدة المياه، على أن يتم التوسع فى هذه التجربة لاحقًا، وأنه جاري حاليًا تطوير الجهاز بحيث يتم إرسال البيانات اتوماتيكيًا للمزارع على الهاتف المحمول بما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الري.

وأضاف وزير الري، أن هذا الجهاز يسمح بتنظيم عملية الري وتعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

وأشار عبدالعاطي إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار المجهودات التي تقوم بها الوزارة لنقل وتــوطين التكنولوجيا الحديثة، وتمصيرها لتعمل بما يلائم البيئة المصرية ومتطلباتها.