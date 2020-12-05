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"مصر للطيران" تسيِّر 37 رحلة دولية تقل 3800 راكب.. غدًا

04:35 م السبت 05 ديسمبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 37 رحلة دولية تقل 3800 راكب.. غدًا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم السبت، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 37 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 3800 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسيِّر رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، الرياض، بغداد، أنجامينا، لاجوس، أبوجا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، روما، عمان، ميلانو، جدة، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، أديس أبابا)، و5 رحلات داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٨٠٠ راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وَفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلات دولية حركة الطيران

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