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ضمن فعاليات الموسم الثقافي.. جامعة القاهرة تستضيف أمين عام جامعة الدول العربية الاثنين المقبل

02:51 م السبت 05 ديسمبر 2020
ضمن فعاليات الموسم الثقافي.. جامعة القاهرة تستضيف أمين عام جامعة الدول العربية الاثنين المقبل

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- محمد عبدالناصر:

تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، في الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل، بقاعة الاحتفالات الكبرى، السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، في ندوة بعنوان "قصة كتابين" بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب والعاملين.

وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وتفعيل مبادئ وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، وفتح حوار مع الطلاب وتعريفهم بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر للاقتداء بها، ولتغيير طرق تفكير الطلاب لإحداث نهضة حقيقية في مستقبل الدولة الوطنية.

كما تستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبرته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش طلاب جامعة القاهرة، في عدد من الأحداث التي ذكرها في كتابيه "شهادتي" و "شاهد على الحرب والسلام"، وفتح النقاش في عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة حتى يصل الطلاب إلى قيم المعايشة والتنوير وخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويري للوعي الحقيقي، على نحو يجعل مباديء الدولة الوطنية مكوناً من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة جامعة الدول العربية

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