وزيرة الثقافة: بدأنا تطوير ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل بوسط القاهرة

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن منطقة وسط القاهرة تحظى بأهمية كبرى باعتبارها جزءا أصيلا من ذاكرة الأمة وأحد رموز الهوية المصرية.

وبحسب بيان، تتابع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة"، الذي وضع رؤيته الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتعاون مع محافظة القاهرة، وزارة الاسكان، وشركة مصر للصوت والضوء التابعة لقطاع الأعمال.

يهدف المشروع إلى تحديث الميادين سواء بتوحيد شكل الواجهات والخطوط أوالإعلانات، الإضاءة وبدأ العمل فعليا بميدانى مصطفى كامل وطلعت حرب مرورا بشارع قصر النيل حتى ميدان الأوبرا كمرحلة أولى وتشمل المرحلة الثانية ميدان العتبة وحديقة الأزبكية.

وأضافت أن مشروع تحسين الصورة البصرية الجاري تنفيذه يراعي الطابع المعماري والسياق التاريخي لمنطقة وسط القاهرة ويسعى للحفاظ على الثروة المميزة من المباني وإعادة رونقها لاسترداد لقب أحد أجمل مدن العالم باعتبارها مقصدًا عالميًّا متطورًا رفيع المستوى للأنشطة والتاريخ والثقافة كما يساهم فى تعزيز مشاعر الفخر والانتماء لدى أبناء الوطن.

وتابعت: الثقافة البصرية جزء من تكوين الشخصية المصرية وعاملا هاما للحفاظ على مقوماتها التي تشكلت عبر حقب تاريخية متعددة.

من جانبه قال رئيس جهاز النسيق الحضاري إن مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة يرفع الكفاءة الوظيفية للفراغات (ميادين وشوارع) عبر استخدام عناصر مميزة تعمل على تيسير التنقل وحركة المشاة، وانتظار السيارات بالإضافة إلى تعزيز الاستخدامات الثقافية والتجارية وتحسين البيئة عن طريق التشجير وإدارة المخلفات، وخلق فرص استثمارية، وربط القاهرة الخديوية بمنطقة ماسبيرو.

وأشار إلى أن التطوير يشمل أعمال الأرضيات، وأعمدة الإضاءة، والمقاعد، واللافتات الإرشادية والإعلانية، وسلال القمامة، واستخدام الأشجار والنباتات المناسبة إلى جانب احترام حركة المشاة وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مسارات آمنة لهم واستخدام الخامات والألوان المناسبة.

يذكر أن مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة يعمل على إحداث نقلة نوعية في المنطقة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية للحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحالّ التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

كما يهتم بإظهار المباني المميزة في منطقة وسط القاهرة ليلًا عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يُظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري المتفرد، ويضفي على المنطقة بعدًا جماليًّا جذابًا، إلى جانب ضمان استدامة المشروع واستمرار الحفاظ والصيانة، عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المباني والمحال التجارية.​