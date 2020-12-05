الانتهاء خلال شهر.. إنشاء امتداد لسوق التونسي الجديد بمساحة 3500 م2

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تسكين الباعة بسوق التونسي الجديد بالبساتين والذي يضم 667 محلا وذلك بعد إزالة سوق التونسي القديم بحي الخليفة في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق حضارية ذات طابع جمالي وحضاري.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن سوق التونسي الجديد مقام على مساحة 30 ألف م2 وتحيط به شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2 وتقدر تكلفة إنشائه بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الذين كانوا متواجدين بـ 5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي.

ويتكون السوق من 5 مبان تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتضم 324 محلا تتراوح مساحتها ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية، بالإضافة إلى 124 محلا يضمهم سوق لاستيعاب كل الأنشطة الموجودة بالسوق القديم.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه روعي في اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعي لقاطنيه حيث لا يبعد إلا 1 كم تقريبا عن الموقع القديم، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائري والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن السوق مراقب بالكامل بالكاميرات ومحاط بسور خارجي لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية المدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الإدارية.

وقال المحافظ، إنه يجرى حاليًا إنشاء امتداد للسوق على مساحة 3500 م2 لاستيعاب كافة الباعة، ومن المنتظر الانتهاء منه بنهاية الشهر الجاري.

كما تفقد المحافظ موقع السوق القديم أسفل كوبري التونسي ووجه بسرعة رفع أي مخلفات مترتبة على أعمال الإزالة وتمهيد الطرق، كما شدد على متابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى السوق الجديد لتيسير وصول المواطنين إليه.

يذكر أن السوق القديم كان يقع على مساحة تصل تبلغ 2000 م2، تبدأ من كوبري التونسي حتى خلف مجزر البساتين الآلي وداخل مقابر التونسي، وبها مئات العشش من البوص والأخشاب والأقمشة بصورة عشوائية كانت تنذر بوقوع كارثة في أي وقت في حال نشوب حريق بالمنطقة، نظراً لتلاصق العشش ووجود مواد سريعة الاشتعال.

رافق المحافظ في جولته، جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأحمد جودة رئيس حي البساتين، وعدد من مسئولي شركة المقاولون العرب، وعدد من قيادات المحافظة.

​