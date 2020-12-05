أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي كأس مصر مهرجان القاهرة السينمائي مرتضى منصور أسعار الذهب فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة مواعيد غلق المحلات اشتراطات البناء والتراخيص عمرو دياب شيكابالا اغتيال زادة الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الحكومة تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات

10:47 ص السبت 05 ديسمبر 2020
الحكومة تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الندب.

وأوضح أنه وفقاً للكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، فإنه عند انتهاء مدة الأربع سنوات تلتزم الجهتان، المنتدب منها وإليها الموظف، بتيسير إجراءات نقله للجهة المنتدب إليها، إذا استمرت حاجة العمل بها للموظف المنتدب، على أن تمتنع الجهة المنتدب منها الموظف عن إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، طالما كان الموظف قائماً بعمله بالجهة المنتدب إليها.

وفي إطار حرص الحكومة على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخـراً الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020، الخاص بالقواعد التي يتعين مُـراعاتها عند انتهاء مدة الأربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، والذي أكد فيه على التزام الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونًا، لتيسير إجراءات نقله إليها، طالما انقضت مدة الأربع سنوات على الندب، واستمرت حاجة العمل بالجهة المنتدب إليها للموظف، وطلبت اتخاذ إجراءات نقله إليها، متى توافرت رغبة الموظف في النقل.

كما أكد الكتاب الدوري أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه، طالما كان الموظف قائمًا بعمله بالجهة المنتدب إليها، وذلك بهدف التيسير على جميع المنتدبين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ولم شمل الأسرة المصرية والمحافظة على استقرارها.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المُختلفة ومُـرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.​

130168371_1798980116947012_8818534052033917656_o

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين الحكومة الجهاز الإداري للدولة

الخبر التالى:

وزير الأوقاف: الوطنية الحقيقية عطاء وانتماء وجهد وعرق لأجل الوطن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 117583

    عدد المصابين

  • 103191

    عدد المتعافين

  • 6732

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 65436218

    عدد المصابين

  • 45308476

    عدد المتعافين

  • 1509823

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بعد 4 سنوات (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا