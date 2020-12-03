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غدا.. مصر للطيران تسير 51 رحلة دولية تقل 5600 راكب

03:54 م الخميس 03 ديسمبر 2020
غدا.. مصر للطيران تسير 51 رحلة دولية تقل 5600 راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5600 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، اسطنبول، كوبنهاجن، دبي، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، جوبا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، إربيل، الشارقة، القصيم، نيروبي، أديس أبابا).

كما تسير 6 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5600 راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

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