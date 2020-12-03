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بعد تشابهها مع نزلات البرد.. 3 أعراض تحسم إصابتك بفيروس كورونا

03:23 م الخميس 03 ديسمبر 2020
بعد تشابهها مع نزلات البرد.. 3 أعراض تحسم إصابتك بفيروس كورونا

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض التي تميز الإصابة بفيروس كورونا المستجد عن نزلات البرد الموسمية تزامنا مع دخول مصر الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وبحسب بروتوكول العلاج المحدث الذي أصدرته الوزارة الشهر الماضي، فإن نزلات البرد تتشابه مع كورونا في عدد من الأعراض تشمل: ارتفاع بدرجة الحرارة، الإرهاق، الكحة، احتقان الحلق، الصداع، سيلان الأنف، ضيق بالتنفس، آلام بالجسم، اسهال وترجيع.

وأوضح البروتوكول العلاجي أن بداية أعراض نزلات البرد تكون بين يوم إلى 4 أيام بعد العدوى، أما الكورونا حوالي 5 أيام بعد العدوى ومن الممكن أن تتراوح من يومين إلى 14 يوما.

ولفت البروتوكول إلى 3 أعراض تحسم الإصابة بكورونا وهي: فقدان حاسة الشم أو التذوق، احتقان وتورم بالعينين، والطفح الجلدي.

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فيروس كورونا نزلات البرد كوفيد 19 وزارة الصحة

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