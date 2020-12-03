وزيرة البيئة: منعنا وصول نحو 225 ألف طن ملوثات للهواء هذا العام

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجهود التي بذلتها الوزارة لمواجهة السحابة السوداء هذا العام منعت وصول 225 ألف طن من الملوثات للهواء وبالتالي وفرت ما يقرب من 2.4 مليار جنيه كانت تتكبدهم الدولة خلال شهرين ونصف في علاج المواطنين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة البيئة، اليوم الخميس، لعرض إنجازات وجهود الوزارة في مواجهة السحابة السوداء ومواجهة التلوث، بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من القيادات المعنية وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة).

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي أوضح جهود الوزارة في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منه، كذلك تكثيف حملات فحص السيارات لتقليل عوادم السيارات وتحسين أوضاع السيارات.

وقالت وزيرة البيئة إن دعم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان سببا أساسيا في المساهمة في السيطرة على حرق قش الأرز، ونجاح المنظومة بصورة فعلية، مضيفة أن الوزارة عملت في 4 اتجاهات بصورة متوازية لنجاح المنظومة، حيث تم تجميع 73% من قش الأرز من الأهالي بشكل مباشر، بعيدا عن أي بروتوكول حكومي، وهذا يثبت وعي المواطنين بأهمية قش الأرز والسيطرة على حرق المخلفات.

وأشارت فؤاد إلى أن عدد الشكاوى انحسر بصورة كبيرة فبعد أن كان 4000 شكوى في عام 2017 وصل إلى 283 شكوى هذا العام، كما تم عقد ١٣ ألف ندوة توعية للمزارعين والمتعهدين رغم الظروف والتحديات التي نواجهها بسبب فيروس كورونا.

ونوهت فؤاد بأن التكامل ليس تكامل جهات حكومية فقط ولكن هناك دعم كامل من المواطن والمجتمع المدني كان له دورا رئيسيا في نجاح المنظومة، مؤكدة أن رد فعل الشارع له حق وله واجب.

وأكدت وزيرة البيئة أن نجاح منظومة إدارة مخلفات الأرز سيتم تطبيقها على مخلفات النخيل والأشجار وغيرها، مشيرة إلى أن وعي الفلاح كان له أثر كبير على نجاح التجربة، وهو ما ظهر في انخفاض أعداد الشكاوى.​