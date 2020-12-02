"الصحفيين" تعقد لجنة قيد تحت التمرين للمؤجلين
كتب- مصراوي:
عقدت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، يوم أمس واليوم الأربعاء، لجنة تحت التمرين للصحفيين المؤجلين من اللجنة السابقة.
وفتحت اللجنة الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين في الفترة من 27 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2020 لاستكمال الأوراق، وتشمل خطاب جهة العمل وبرنت التأمينات، وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة.
وأكد خالد ميري، وكيل النقابة، على أن اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، وذلك استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.
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