​"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمحصول الكتان في ديسمبر

كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر ديسمبر.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

مقاومة الحشائش:

يعتبر الكتان منافس ضعيف للحشائش، ويرجع ذلك إلى صغر مساحة الورقة، لذلك يجب الاهتمام بمقاومة حشائش الكتان حتى يمكن الحصول على محصول جيد من القش والبذرة، لأن انتشار الحشائش في حقول الكتان تسبب نقصًا واضحًا في المحصول بالإضافة إلى تقليل قيمة القش عند تسويقه.



ويصاحب نباتات الكتان الحشائش الحولية الشتوية العريضة والرفيعة الأوراق، ومن أهم الحشائش التي تصاحب محصول الكتان (الحارة و الصامة والزمير والسلق والنفل) ويجب إجراء عملية النقاوة اليدوية لحشائش الكتان في المراحل الأولى من النمو إذا كانت قليلة حتى لا تحدث أضرار ميكانيكية للنبات، وفي حالة وجود الحشائش بصورة كثيفة يجب مقاومتها باستخدام مبيد الحشائش ضيقة الأوراق سينال 100 سم3 / فدان تضاف على 120 لتر ماء / فدان ثم هناك مبيد حشائش ضيقة الأوراق سيكلف سوبر بنفس المعدل السابق رشًا عامًا، عندما تكون أطوال النباتات ما بين 12 - 15 سم على الأكثر، عند وجود نسبة معتدلة من الرطوبة بالأرض حتى يحدث المبيد تأثيره الفعال في مقاومة الحشائش بالإضافة إلى عدم حدوث أضرار لنباتات الكتان.



• إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي (15 وحدة أزوت) قبل الرية التالية للمحاياة.

• إعطاء الرية الثانية عقب الانتهاء من التسميد.

• تضاف جرعة تسميد أزوتى بمعدل 15 كجم قبل كل رية فى الأراضى الجديدة وذلك لمدة 5 ريات متتالية.

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