أسامة هيكل يزور موقع تصوير مسلسل زركش بمدينة الإنتاج الإعلامي

كتب- مصراوي:

زار أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، موقع تصوير مسلسل نجيب زاهي زركش، والتقى بأبطال وفريق العمل خلال التصوير الذي يقوم ببطولته الفنان القدير الدكتور يحيى الفخراني ويشاركه البطولة الفنانة القديرة هالة فاخر والنجمة أنوشكا وعدد من النجوم، والمسلسل من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبدالرحيم كمال وإنتاج شركة سينرجي.

وبحسب بيان، شاهد هيكل تصوير أحد مشاهد المسلسل، ودار حوار بينه وبين الفنان يحيى الفخراني والفنانة هالة فاخر ومخرج العمل شادي الفخراني حول قصة المسلسل ومراحل تنفيذه، وطالب هيكل العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المسلسل وإخراجه بأفضل صورة، وكذلك مختلف الأعمال التي يتم تنفيذها بالمدينة.

يذكر أن المسلسل يتم تصوير معظم مشاهده حاليا بقصر ١ بحي جاردن سيتي بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة، حيث تم عمل ديكورات ضخمة لإنتاج المسلسل.​