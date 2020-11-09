وزير الأوقاف: مصر قبلة الوسطية ولم تعرف التشدد ولا الغلو عبر طريقها الطويل

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مصر قبلة الوسطية والتسامح، تدينًا وحضارة، وستظل بإذن الله تعالى، فهي لم تعرف عبر تاريخها الطويل التشدد ولا الغلو في الدين.

وأكد وزير الأوقاف في بيان له، الاثنين، أن الجماعات التي حاولت أن تجرف المجتمع المصري في طريقها نحو التشدد والغلو لفظها الشعب المصري بحضارته المتسامحة التي تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق تاريخ عظيم ومشرف .

وتابع وزير الأوقاف: "لا نستغرب عندما يأتي وزير خارجية فرنسا وغيره من كبار المسئولين ليعلنوا من مصر احترامهم للإسلام، لأنهم يقدرون لمصر دورها الوسطي، هذا الدور الذي تعزز وبرز كثيرًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله).

ووأوضح: "لنا أن نفخر بهذه الوسطية، وعلينا أن نحافظ عليها، وأن نواجه بحسم أي محاولات لجماعات أهل الشر جَرَّ المجتمع وبخاصة الشباب منه إلى أيدلوجيتها المتشددة حفاظًا على ديننا وحضارتنا وسلام المجتمع والمنطقة والعالم.