الكنيسة الأرثوذكسية: رسامة راهب وثلاثة قساوسة و8 قمامصة في دير المحرق

(مصراوي):

احتفل دير السيدة العذراء بجبل قسقام بالقوصية في محافظة أسيوط (الدير المحرق)، اليوم الأحد، بانضمام راهب جديد لمجمع رهبانه، بعد أن اجتاز فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير، وكذلك سيامة ثلاثة من الآباء الرهبان كهنة في درجة القسيسية وثمانية من الرهبان القسوس في رتبة القمصية.

شهدت الصلوات مشاركة ثمانية من الآباء الأساقفة وجميعهم من أبناء الدير ذاته، فإلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا بيجول، شارك في الصلوات أصحاب النيافة (الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي، والأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط ومجمع رهبان الدير).

وأقيمت صلوات رهبنة الراهب الجديد قبل بدء صلوات رفع بخور باكر وفقًا لطقس الكنيسة، وحمل الراهب الجديد اسم الراهب بولس المحرقي.

وعقب انتهاء صلوات الرهبنة وبدء صلوات القداس الإلهي، وهو قداس الأحد الخامس من شهر بابه، أقيمت عقب صلاة الصلح، صلوات منح سر الكهنوت للرهبان الثلاثة لينالوا درجة القسيسية، وهم (القس بموا المحرقي والقس شيشوى المحرقي والقس نحميا المحرقي).

أعقبها رسامة الرهبان القسوس الثمانية في رتبة القمصية، وهم (القمص فام المحرقي والقمص ويصا المحرقي والقمص سلوانس المحرقي والقمص تادرس المحرقي والقمص بنيامين المحرقي والقمص بطرس المحرقي والقمص داود المحرقي والقمص اغابيوس المحرقي).