لتجنب زيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تكشف عن أنشطة منخفضة ومتوسطة وشديدة الخطورة للإصابة بـ"كورونا"

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موجهة عددًا من النصائح إلى مختلف فئات المجتمع للوقاية من فيروس كورونا؛ خصوصًا المواطنين فوق ٦٠ عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية، بضرورة اتباع هذه النصائح للحفاظ على صحتهم، إن القواعد العامة للوقاية من الفيروس تشمل غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها في سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب الوجود في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الصحة آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات المهمة لتوعية المواطنين بالتزامن مع بداية فصل الشتاء والموجة الثانية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) في العديد من دول العالم.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وفي ما يخص الإرشادات الخاصة بارتداء الكمامات بشكل آمن، أوضحت الوزيرة أنه يجب عدم ارتداء الكمامة الفضفاضة، وأن تتم تغطية الأنف والفم بها، وعدم خلعها عند التعامل مع الآخرين في مسافة تقل عن متر، لافتةً إلى أنه وفقًا لتنبؤات منظمة الصحة العالمية فإن عدم الالتزام بارتداء الكمامات يضاعف أعداد الإصابة بالفيروس، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات؛ خصوصًا مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير.

وقالت الوزيرة إن الأنشطة اليومية للمواطنين من حيث احتمالية التعرض للإصابة بالفيروس تنقسم إلى أنشطة منخفضة الخطورة؛ مثل التمارين الرياضية في الأماكن المفتوحة، وأنشطة متوسطة الخطورة؛ مثل التسوق، حيث يكون الوجود في أماكن التسوق فترة زمنية قليلة، وأنشطة شديدة الخطورة؛ وهي الأنشطة التي يوجد بها عدد كبير من المواطنين في أماكن مغلقة لفترة طويلة؛ مثل صالات المطاعم المزدحمة، والسينما، مشيرةً إلى انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المعدية بشكل عام في مصر ودول العالم نتيجة الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر الأخيرة.

وشددت وزيرة الصحة والسكان على أهمية التزام أصحاب الأعمال والعاملين في الأماكن المغلقة بإرشادات الوقاية من الفيروس؛ مثل تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار، وإلزام المترددين على تلك الأماكن بالتباعد الجسدي، والتقليل من عقد الاجتماعات داخل الأماكن المغلقة، واستخدام العلامات الأرضية لتنظيم دخول المواطنين، والإبلاغ عن أية حالة من العاملين يتم الاشتباه في إصابتها بالفيروس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أن الوجود بالأماكن المغلقة فترات طويلة، وسوء التهوية وارتفاع معدل الإشغال بالأماكن العامة يزيد من معدل انتشار الفيروس.

كما وجهت الوزيرة عددًا من النصائح مجددًا إلى أولياء الأمور؛ لحماية أبنائهم الطلاب خلال العام الدراسي؛ أهمها عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول عليها من المصادر الرسمية، وعدم مشاركة الأدوات بين التلاميذ، وتناول الأطعمة المفيدة والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية بالمنزل.

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