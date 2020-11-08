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وزيرة الصحة: الكمامة أعظم اختراع في 2020

12:38 م الأحد 08 نوفمبر 2020
وزيرة الصحة: الكمامة أعظم اختراع في 2020

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

اعتبرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن "أعظم اختراع في 2020 هي الكمامة"، والتي بفضلها تحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

وقالت الوزيرة: "أعظم اختراع في عام 2020 هي الكمامة، لأنها أمر بسيط في متناول اليد ونرتديها ولكن تحمي بشكل كبير جدا من كورونا، وأرجو الحذر من التواجد في الأماكن المغلقة، مع غسل الأيدي بشكل منتظم والتباعد الاجتماعي وعدم التكدس في المطاعم والمحال والأنشطة التجارية".

هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا الكمامة

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وزيرة الصحة: الكمامة أعظم اختراع في 2020

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