وزيرة الصحة تدعو للعمل "أون لاين" وتقليل الأعداد بالأنشطة التجارية
كتب- أحمد جمعة:
دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى العمل من المنزل وعن بعد "أون لاين" إن أمكن ذلك، مع خفض عدد الموظفين في الأنشطة التجارية والمطاعم والمحال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.
وقالت الوزيرة: "أطالب أصحاب الأعمال بالعمل على توفير العمل أون لاين إن أمكن وعدم استخدام كافة الطاقة البشرية، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة عدد الإصابات".
كما طالبت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن بالعمل بالمنزل أو التواجد بصورة مخفضة بإجراءات احترازية مشددة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108962
عدد المصابين
-
100239
عدد المتعافين
-
6355
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50135680
عدد المصابين
-
35514986
عدد المتعافين
-
1255442
عدد الوفيات
إعلان