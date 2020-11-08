وزيرة الصحة تدعو للعمل "أون لاين" وتقليل الأعداد بالأنشطة التجارية

كتب- أحمد جمعة:

دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى العمل من المنزل وعن بعد "أون لاين" إن أمكن ذلك، مع خفض عدد الموظفين في الأنشطة التجارية والمطاعم والمحال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

وقالت الوزيرة: "أطالب أصحاب الأعمال بالعمل على توفير العمل أون لاين إن أمكن وعدم استخدام كافة الطاقة البشرية، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة عدد الإصابات".

كما طالبت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن بالعمل بالمنزل أو التواجد بصورة مخفضة بإجراءات احترازية مشددة.