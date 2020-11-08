وزيرة الصحة: دخول فصل الشتاء وراء ارتفاع إصابات كورونا

كتب- أحمد جمعة:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أن دخول فصل الشتاء وراء ارتفاع وتيرة الإصابات والتحلل من الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرة إلى أن المدارس ليست سببا في ارتفاع الإصابات.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بأكاديمية الأميرة فاطمة، إن جميع دول العالم لم تسجل صفر إصابات كورونا، ولا يزال الفيروس موجودا في العالم والجميع معرض للإصابة به، والوقاية منه تكون باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تشمل التباعد البدني وارتداء الكمامة والتعقيم والتطهير المستمر للأسطح.​