بينهم الفلاحين.. الصحة تكشف أكثر وأقل 3 فئات إصابة بـ "كورونا" في مصر

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة لديها خرائط تفاعلية ومؤشرات لتحديد الفئات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأظهرت أن الذين يجلسون في أماكن مغلقة مثل غير العاملين وربات المنازل والمتقاعدين الأكثر إصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

وأوضحت الوزيرة، أن أقل الفئات عرضة للإصابة بكورونا هم: الفلاح والسائق والعامل في المواقع المفتوحة.

ودعت الوزيرة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بداية من شهر فبراير بصورة مضاعفة، حتى لا ترتفع الإصابات والوفيات بشكل كبير خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.