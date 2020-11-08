مع زيادة الإصابات.. وزيرة الصحة تكشف: هل نضطر لغلق المدارس؟

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه بشكل عام لا تستعد الحكومة لإغلاق المدارس، وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا اليوم الأحد.

وأضافت الوزيرة: "مفيش إغلاق لأي مدارس بشكل عام أو خاص، وفي حال ظهور أي حالة إصابة ستقوم فرق التقصي بدورها في متابعتها، وإن تطلب الأمر سيتم إغلاف فصل، أو مدرسة داخل مجمع المدارس، أو المجمع بأكمله لكن ذلك لا ينطبق على باقي المدارس الأخرى".

وتابعت: "الأطفال كانوا يصابوا بالفيروس قبل دخول المدارس، وبتحليل أعداد الإصابات لاحظنا أن نسبة الإصابة قبل المدرسة هي ذاتها نسبة الإصابة في الـ 3 أسابيع التي عملت فيها المدارس".