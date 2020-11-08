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"الصحة" تكشف شدة وخطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر

12:07 م الأحد 08 نوفمبر 2020
"الصحة" تكشف شدة وخطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا في مصر

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه برغم وجود ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا لكنها في مصر طفيفة.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، بأكاديمية الأميرة فاطمة، أن الإصابات الجديدة أو الموجة الثانية لن تكون أخطر من الموجة الأولى وإنما ستكون إصابات طبيعية

وشددت وزيرة الصحة، على الجميع بضرورة الاهتمام والعودة للإجراءات الاحترازية منعا للإصابات.

وتابعت: "التقلبات الجوية ودخول فصل الشتاء ووجود إصابات بالأنفلونزا في ظل وجود كورونا يعزز من فرص انتشار هذه النوعية من المرض والحل في ارتداء الكمامة والتباعد البدني والاستمرار في تطهير اليد وتعقيم الأسطح، مؤكدة أن نسبة الشفاء بلغت 92%".

هالة زايد الموجة الثانية لفيروس كورونا فيروس كورونا

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