مرشح "تنسيقية شباب الأحزاب": حضور مميز للشباب في انتخابات النواب

(مصراوي):

أدلى عمرو يونس، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين على القائمة الوطنية من أجل مصر، عن قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بصوته في الانتخابات البرلمانية 2020، بصوته الانتخابي في مدرسة الشهيد أحمد عبدالنبي بيومي، بمدينة الخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية.

وأوضح يونس، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته، أن الناخبين حرصوا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الإقبال في يومه الأول اتسم بحضور مختلف الأعمار من السيدات، وكان للشباب حضور مميز اليوم.

ودعا مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بالقائمة الوطنية جموع المواطنين بالمشاركة في التصويت خلال يومي الانتخابات المخصصين للمرحلة الثانية في 13 محافظة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير طبقا للقواعد التي أرستها الهيئة الوطنية للانتخابات.