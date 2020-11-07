الدكتورة رشا راغب تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمصر الجديدة
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كتب- محمد نصار:
أدلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، بصوتها الانتخابي ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الخلفاء بمصر الجديدة.
وحثت راغب، عقب الإدلاء بصوتها، جميع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية لأنها واجب وطني وحق دستوري لا يجب أن يتخلى عنه أي مواطن مصري.
وأعربت عن فخرها بالتمثيل القوي للشباب تحت قبة البرلمان بما يساهم في خلق كوادر شبابية؛ وذلك باعتبارهم المحرك الرئيسي الفعال لأي إصلاح أو تغيير في المجتمع.
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