أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الدكتورة رشا راغب تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمصر الجديدة

02:44 م السبت 07 نوفمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد نصار:

أدلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم السبت، بصوتها الانتخابي ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الخلفاء بمصر الجديدة.

وحثت راغب، عقب الإدلاء بصوتها، جميع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية لأنها واجب وطني وحق دستوري لا يجب أن يتخلى عنه أي مواطن مصري.

وأعربت عن فخرها بالتمثيل القوي للشباب تحت قبة البرلمان بما يساهم في خلق كوادر شبابية؛ وذلك باعتبارهم المحرك الرئيسي الفعال لأي إصلاح أو تغيير في المجتمع.

مجلس النواب انتخابات مجلس النواب رشا راغب الأكاديمية الوطنية للتدريب

الخبر التالى:

اختاروا الأصلح.. رئيس "الشيوخ" ينصح المواطنين عقب الإدلاء بصوته في انتخابات "النواب"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بايدن يقترب من الفوز في الانتخابات الأمريكية مع اتساع تقدمه في جورجيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا