صوتك أمانة.. وزير الشؤون النيابية يحث المواطنين على المشاركة ويشيد بانتظام العملية الانتخابية

كتب- مصراوي:

دعا المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، جموع المواطنين، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات والحرص على الإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس النواب، بقوله: "صوتك أمانة، وعلى كل مصري له حق الانتخاب أن يتوجه إلى مقر لجنته الانتخابية، ويسهم برأيه في اختيار النائب الذي سيمثله لمدة 5 سنوات قادمة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فؤاد إلى المحررين البرلمانيين، خلال إدلائه بصوته اليوم السبت، في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، باللجنة الانتخابية بالمدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، التابعة للدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.

وأكد فؤاد انتظام سير العملية الانتخابية، مشيدًا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات وكذا الداخلية والقوات المسلحة؛ لدورها في تأمين الانتخابات.

وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن الانتخابات تجري في ظل إجراءات احترازية ووقائية على أعلى مستوي؛ حيث التباعد الاجتماعي، فضلًا عن الحرص على ارتداء الكمامات.

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء؛ حيث يحق التصويت لنحو 29.4 مليون ناخب بالمرحلة الثانية في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاضٍ أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وَفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إجراءاتها الوقائية لإدارة يومَي التصويت والفرز وَفق المعايير والتدابير الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منها تطهير وتعقيم المقرات واللجان الانتخابية، فضلًا عن توفير الكمامات الطبية، وإلزامية ارتدائها لأطراف العملية الانتخابية كافة.

كانت المرحلة الأولى أجريت يومَي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحًا مقاعدهم بالنظام الفردي، بينما تُجرى جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحًا آخرين.

وتتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، بينما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.