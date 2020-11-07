وزير المجالس النيابية يدلي بصوته في انتخابات "النواب"
كتب- مصراوي:
أدلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، بصوته صباح اليوم السبت، بلجان الرحاب، بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠.
انطلق الماراثون الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين في الداخل، اليوم السبت، ولمدة يومَين، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين في الخارج، ويومَي 7 و8 ديسمبر للمصريين في الداخل.
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