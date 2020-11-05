أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

"القابضة للصناعات الغذائية" تعلن مزايدة عامة لإدارة وتشغيل مركز تطوير الأغذية بقها

04:10 م الخميس 05 نوفمبر 2020
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة

كتب- محمد سامي:

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقانون 203 عن طرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة رقم (1) لسنة 2021/2020 وذلك لإدارة وتشغيل مركز تطوير الأغذية بقها التابع للشركة القابضة بالمشاركة مع القطاع الخاص من المستثمرين الجادين والشركات المتخصصة في إدارة المعامل المرجعية ولمدة تعاقد 3 سنوات.

ويتم شراء كراسة الشروط من الخزينة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقرها 1 ميدان السواح – سراي القبة – القاهرة الدور الرابع مقابل مبلغ وقدره 10000 جنيه (فقط عشرة آلاف جنيه لا غير) شاملة ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن آخر موعد لشراء الكراسة 12-11-2020، وتعقد جلسة تلقي العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 21- 12- 2020.​

القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة الداخلية مركز تطوير الأغذية قها

الخبر التالى:

مُضللة.. "الإسكان" تحذر المواطنين من صفحات "فيسبوك" للحصول على وحدات سكنية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا