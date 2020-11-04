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"عدم التوافق".. الري تصدر بيانًا بشأن اجتماع "سد النهضة" بين وزراء الدول الثلاث

06:46 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
"عدم التوافق".. الري تصدر بيانًا بشأن اجتماع "سد النهضة" بين وزراء الدول الثلاث

اجتماع سد النهضة بين وزراء الدول الثلاث

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، انتهاء اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.

وقالت الري، في بيان لها: "اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة".

واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020، واللذين أقرا بأن تبرم الدول الثلاث اتفاقًا قانونيًا ملزمًا حول ملء وتشغيل سد النهضة.

سد النهضة اثيوبيا السودان مصر وزارة الري

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