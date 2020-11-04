"قومي المرأة": المجلس هو الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتمكينها وحمايتها من العنف



كتب- مصراوي:



أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، على أن موضوع البرنامج التدريبي (تنمية القدرات في مجال الإدارة المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي) هو أحد الموضوعات الأساسية التي يعمل عليها المجلس باعتباره هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية وتمكينها وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها.



جاء ذلك خلال ختام فعاليات البرنامج التدريبي، الذي نظمته وكالة التعاون الدولي الكوري (كويكا)، بحضور السفير هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وأوه يون كيوم المدير الإقليمي لوكالة التعاون الدولي الكوري، وتشاه سينج هيون سفير منظمة كيونجي دو.



ووجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير لكل من سفير وحكومة كوريا الجنوبية، ووكالة التعاون الدولي الكوري، ومنظمة كيونجي دو، على المجهودات التي قاموا بها لتنفيذ البرنامج التدريبي في مصر وتدريب العاملين بالمجلس القومي والعمل على خروجه بهذا المستوى المتميز للغاية، معربة عن سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس وكوريا في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة المختلفة.



وأشادت بالمشاركة المشرفة والمتميزة للعاملين بالمجلس في البرنامج التدريبي، منوهة بأنه سيتم الاستعانة بالموظفين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي لنقل الخبرة التي اكتسبوها إلى فروع المجلس بالمحافظات وباقي العاملين بالمجلس.



ومن جهته، أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن سعادته بالتعاون القائم بين البلدين، وتطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات المختلفة الأخرى، مؤكدا أن المساواة بين الجنسين يمكن تحقيقها من خلال رفع الوعي المجتمعي والوعي العام بهذا المفهوم.



وبدوره، قال المدير الإقليمي لوكالة التعاون الدولي الكوري، إن وكالة التعاون الكوري بدأت منذ عام 2018 في العمل على دعم مفهوم المساواة بين الجنسين في المجتمع المصري، من بينها هذا البرنامج التدريبي الذي بدأ تنفيذه هذا العام، متوجها بالشكر إلى جميع المشاركين لالتزامهم والجهد المبذول خلال البرنامج التدريبي.



جدير بالذكر أن وكالة التعاون الدولي الكوري (كويكا) باعتبارها المنوطة بتقديم المنح والدعم الفني المقدم نيابة عن الحكومة، قد استضافت برنامجا تدريبيا عن بعد لتحسين كفاءة إدارة الفوارق بين الجنسين للعاملين في المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، وقد تم تنظيم البرنامج لمدة أسبوعين، ضمن خطة (كويكا) لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة في المجتمع المصري.



وتشارك (كويكا) بالتعاون مع مقاطعة كيونجي الجوانب المختلفة لأنشطة وسياسات كوريا، وتعمل على اكتشاف ما يمكن تطبيقه في مصر، وذلك عن طريق المحاضرات والندوات التي تمت عبر الإنترنت مع 30 مشاركا من المجلس القومي للمرأة، وتأمل (كويكا) في تمهيد الطريق لتعاون مثمر في المستقبل مع المجلس القومي للمرأة لدعم تحقيق أهداف تنمية وتطوير المرأة في مصر.

