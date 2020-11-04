منها الأقصر والسويس.. وزيرة الصحة تكشف البرنامج الزمني لإطلاق "التأمين الصحي الشامل"

كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستعرضةً الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إنه حتى 25 سبتمبر الماضي، قدمت المنظومة أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية، من خلال 8 مستشفيات و31 وحدة ومركزًا صحيًّا.

وأضافت زايد، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن عدد المسجلين بالمنظومة بلغ 602.365 مواطن، وسجل عدد زيارات تردد المنتفعين على وحدات ومراكز صحة الأسرة 1.173.914 زيارة، والترددات على العيادات الخارجية بلغت 437.918 زيارة، بينما بلغ عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها 27.051 عملية جراحية.

وتطرقت الوزيرة إلى البرنامج الزمني لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات، مشيرةً إلى أن الافتتاح الرسمي للمنظومة في محافظة الأقصر سيكون في شهر ديسمبر المقبل، من خلال 7 مستشفيات و59 وحدة ومركزًا صحيًّا، وأنه من المقرر افتتاح المنظومة رسميًّا في فبراير 2021 بمحافظة الإسماعيلية، حيث سيتم إطلاقها بشكل تجريبي منتصف نوفمبر الجاري، في 12 مستشفى و39 وحدة ومركزًا صحيًّا، وفي أسوان ستنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيًّا في ديسمبر المقبل، على أن تفتتح رسميًّا في فبراير من العام المقبل من خلال 11 مستشفى و112 وحدة ومركزًا صحيًّا.

وأضافت زايد أن مارس 2021 سيشهد إطلاق التأمين الصحي الشامل بمحافظتَي السويس وجنوب سيناء، بعد التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظتين منتصف ديسمبر المقبل، من خلال 8 مستشفيات و22 وحدة ومركزًا صحيًّا في جنوب سيناء، و5 مستشفيات و27 وحدة ومركزًا صحيًّا في السويس.