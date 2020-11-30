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وفاة القمص سلوانس كاهن دير بطمس.. والبابا تواضروس ينعيه

02:17 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
وفاة القمص سلوانس كاهن دير بطمس.. والبابا تواضروس ينعيه

القمص سلوانس كاهن دير بطمس

كتب- مصراوي:

توفي مساء أمس الأب القمص سلوانس القمص يوحنا الكاهن بدير بطمس، عن عمر قارب الـ ٦٨ سنة بعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب ٤٢ سنة.

ولد يوم ١ يناير ١٩٥٣ وسيم كاهنًا على كنيسة الأمير تادرس ببني شقير بمنفلوط يوم ١ أبريل ١٩٧٩ بيد مثلث الرحمات الأنبا لوكاس الثاني أسقف منفلوط وأبنوب السابق ونال رتبة القمصية يوم ١٥ مارس ١٩٩٧ بيد مثلث الرحمات الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط السابق.

ومن المقرر أن تصلى صلوات تجنيزه اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا بطرس الأسقف العام ولكهنة بطمس في نياحة الأب المبارك القمص سلوانس القمص يوحنا، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع القديسين.

القمص سلوانس دير بطمس البابا تواضروس

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