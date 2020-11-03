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الزراعة: تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

09:49 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
الزراعة: تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير

كتب_أحمد مسعد:

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحصين 4.9 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

جاء ذلك في تقرير تلقاه "القصير" من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحصين 2 مليون و515 ألف و696 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كما تم تحصين 2 مليون و409 ألف و116 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع حتى 31 أكتوبر.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

السيد القصير وزارة الزراعة الحمى القلاعية

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