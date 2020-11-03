"قومي المرأة" يدرب الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية على التعامل مع المعنفات

كتبت: نور العمروسي

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم دور مقدمى الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية فى التعامل مع المرأة المعنفة، وتستمر خلال الفترة من 3 - 5 نوفمبر الجارى ، بكلية الطب جامعة بنها بمحافظة القليوبية.

شهد الافتتاح حضور الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، والدكتور حسام أمين نائب عميد كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة ، والدكتورة جيهان فؤاد عبد الوهاب مقررة فرع المجلس بالمحافظة ، وفاتن خربوش مسئولة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ويدير الدورة التدريبية الدكتور بهاء شوكت المستشار الدولي للصحة الإنجابية وتصميم المناهج.

ويستهدف التدريب 30 من مقدمى الخدمات الصحية بالأقسام المختلفة بكلية الطب والذى من المتوقع لهم إدارة وتشغيل وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها بالجامعة ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين الجامعة والمجلس.

وأكد الدكتور مصطفى القاضي فى كلمته فى افتتاح التدريب على تذليل جميع العقبات من أجل الإسراع فى إفتتاح وحدة الاستجابة الطبية بمستشفى الجامعة والتى سوف تهتم بتقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية للمرأة المعنفة ،وتفعيل نظام إحالة داخلى بعد أن يتم رفع قدرات مقدمى الخدمة بها من خلال الدورة التدريبية الحالية.

فيما أشارت الدكتورة جيهان فؤاد مقررة فرع المجلس بالمحافظة إلى إستمرار المجلس فى جهوده لمناهضة العنف ضد المرأة منذ إنشائه عام 2000 ، لافته أن هذه الجهود تتنوع بين برامج أو إستراتيجيات أو من خلال دور مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات.

وأشارت الدكتورة أمل فيليب مستشارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس إلى الجانب الصحى والاجتماعي للقضية ،و إلى دور المجلس والخدمات التى يقدمها للمرأة لتدعيم الجانب الصحي من خلال إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة ومحور الحماية فى إستراتيجية تمكين المرأة 2030 ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس فى التعامل مع قضايا المرأة ، والدور الهام الذى سوف تلعبه وحدة الاستجابة الطبية المزمع افتتاحها فى مساعدة المرأة المعنفة فى الحصول على حقها وفقا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية

وقد أعرب جميع الحضور عن دعمهم الكامل لإنشاء هذه الوحدة .

يذكر أن الدورة التدريبية تشمل موضوعات منها تعريف العنف ضد المرأة و العنف الأسرى ومناقشة الأعراف الإجتماعية التى ترسخ العنف مع عرض للفئات الأكثر عرضه للعنف ثم تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفعة ومهارات التواصل معها ومبادىء الفحص الطبى الشرعي فى حالات الإعتداء الجنسى وتقييم المخاطر وخطة السلامة وكذا نظام التنسيق والاحالة بين الجهات المختصة.​